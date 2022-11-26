Пострадавшего при пожаре в Калтасинском районе Башкирии 3-летнего ребенка доставили в больницу

18:11, 26 ноя 2022









Напомним, пожар в котором погиб 41-летний мужчина и пострадал ребенок, произошел прошлой ночью в селе Калтасы Калтасинского района . Нефтекамским межрайонным следственным отделом СКР по РБ по данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, около 22 часов ночи 25 ноября загорелся двухквартирный деревянный жилом доме на улице Гагарина в селе Калтасы. В момент возгорания в доме находились родители, двое детей 3 и 5 лет, а также двое гостей: мужчина и женщина.



«Всем, кроме 41-летнего гостя, удалось покинуть дом. Тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара. Также пострадал 3-летний ребенок. Он госпитализирован с ожогами 15% поверхности тела», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РБ.





На место происшествия выезжали следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Ими проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.



По предварительным данным причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки.

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