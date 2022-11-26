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Пострадавшего при пожаре в Калтасинском районе Башкирии 3-летнего ребенка доставили в больницу

Пострадавшего при пожаре в Калтасинском районе Башкирии 3-летнего ребенка доставили в больницу

18:11, 26 ноя 2022 Пострадавшего при пожаре в башкирском селе 3-летнего ребенка доставили в больницу.

Напомним, пожар в котором погиб 41-летний мужчина и пострадал ребенок, произошел прошлой ночью в селе Калтасы Калтасинского района. Нефтекамским межрайонным следственным отделом СКР по РБ по данному факту проводится проверка.


По предварительным данным, около 22 часов ночи 25 ноября загорелся двухквартирный деревянный жилом доме на улице Гагарина в селе Калтасы. В момент возгорания в доме находились родители, двое детей 3 и 5 лет, а также двое гостей: мужчина и женщина.

«Всем, кроме 41-летнего гостя, удалось покинуть дом. Тело мужчины было обнаружено в ходе тушения пожара. Также пострадал 3-летний ребенок. Он госпитализирован с ожогами 15% поверхности тела», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РБ.


На место происшествия выезжали следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Ими проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели.

По предварительным данным причиной возгорания могло послужить короткое замыкание вследствие неисправности электропроводки.

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В Калтасинском районе Башкирии в пожаре погиб мужчина и пострадал 3-летний ребенок
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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Калтасы Калтасинский район происшествия пожар
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