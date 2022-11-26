В Стерлитамаке четверо мужчин едва не погибли во время пожара в колодце

22:06, 26 ноя 2022









В МЧС республики рассказали, что один из пострадавших проснулся и увидел огонь, а также сильное задымление. Выбравшись наружу, он побежал за помощью в соседнее здание. На его зов откликнулся мужчина, который вызвал пожарных и медиков, а потом вытащил троих оставшихся там людей.



Всех четверых – 49-летнего, двух сорокалетних и 36-летнего мужчин – доставили в городскую клиническую больницу.





По информации врачей, 49-летний пациент находится в тяжелом состоянии. У него ожог кистей, нижних конечностей, лица на площади 26 процентов. У 36-летнего пострадавшего врачи констатировали ожоги лица, предплечья, брюшной полости, нижних конечностей на площади 20 процентов. Он также в тяжелом состоянии. Один из 40-летних мужчин получил ожоги лица, обеих кистей на площади 5-10 процентов. У него состояние средней степени тяжести. У четвертого 40-летнего пострадавшего ожог обеих стоп на площади два процента, легкая степень.



Причину пожара устанавливают специалисты. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Читайте также: В Стерлитамаке вандалы повредили канатные перила на набережной реки Ашкадар

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ