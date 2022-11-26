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В Альшеевском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 57-летнего мужчины

В Альшеевском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 57-летнего мужчины

22:12, 26 ноя 2022

26 ноября, днем сгорел дом по улице Зеленой в деревне Мурзагулово Альшеевского района – в результате ЧП погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

На место прибыли силы и средства МЧС России в количестве 8 человек и 3 единиц техники, а также другие экстренные службы. Огнем поврежден дом размерами 5х8 метров.



Причина и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что жителя Альшеевского района Башкирии наказали за оскорбление сотрудника ГИБДД. Пьяного водителя задержали в августе 2021 года в селе Раевский на улице Коммунистической. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Альшеевский район происшествия пожар смерть
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