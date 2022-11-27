В центре Уфы столкнулись две иномарки и пассажирский автобус
18:48, 27 ноя 2022
Сегодня, 27 ноября, в Уфе на перекрестке Ленина и Кирова столкнулись две иномарки и автобус. Авария произошла рядом с объектом культурного наследия «Дом Бушмариных».
Предварительно известно, что столкнулись автомобили «Mercedes». Один из водителей ехал по Кирова в сторону Мустая Карима, а второй – по Ленина.
После столкновения легковушек, одну из машин отбросило в сторону, в результате чего она врезалась в автобус «Нефаз» и фонарный столб. В настоящий момент информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось о том, что В Орджоникидзевском районе Уфы произошло ДТП с погибшим. На улице Ульяновых 43-летний мужчина, управляя Hyundai Elantra, сбил пешехода
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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