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В центре Уфы столкнулись две иномарки и пассажирский автобус

В центре Уфы столкнулись две иномарки и пассажирский автобус

18:48, 27 ноя 2022

Сегодня, 27 ноября, в Уфе на перекрестке Ленина и Кирова столкнулись две иномарки и автобус. Авария произошла рядом с объектом культурного наследия «Дом Бушмариных».

Предварительно известно, что столкнулись автомобили «Mercedes». Один из водителей ехал по Кирова в сторону Мустая Карима, а второй – по Ленина.



После столкновения легковушек, одну из машин отбросило в сторону, в результате чего она врезалась в автобус «Нефаз» и фонарный столб. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, что В Орджоникидзевском районе Уфы произошло ДТП с погибшим. На улице Ульяновых 43-летний мужчина, управляя Hyundai Elantra, сбил пешехода

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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