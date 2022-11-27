На автодороге под Уфой опрокинулся автомобиль с женщиной и ребенком

19:05, 27 ноя 2022

Сегодня, 27 ноября, на трассе Р-240 около Булгаково в Уфимском районе перевернулся автомобиль, в котором находились женщина с ребенком. К счастью, все остались живы.



Очевидец, который остановился, увидев съехавший в кювет автомобиль, сразу вызвал скорую помощь.







- Позвонили в 112, они передали информацию в скорую, в итоге там начали спорить к какому району относится Уфимскому или Кармаскалинскому, - сообщил он. - В итоге направили скорую из Кармаскалов.



Ранее сообщалось о том, что 27 ноября, в Уфе на перекрестке Ленина и Кирова столкнулись две иномарки и автобус. Авария произошла рядом с объектом культурного наследия «Дом Бушмариных».

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