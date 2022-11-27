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В Нефтекамске под окнами нашли молодую маму

В Нефтекамске под окнами нашли молодую маму

19:11, 27 ноя 2022

Жители Нефтекамска скорбят по погибшей местной жительнице. Маргариту Б. нашли под окнами многоэтажного дома 22 ноября. Предполагается, что до момента смерти она находилась на балконе, что произошло, достоверно неизвестно.

Близкие погибшей сообщают, что она была жизнерадостной девушкой, матерью двоих детей. О Маргарите также говорят, что она была слишком молода для такой смерти.



– Жалко конечно, так рано ушла, детей оставила. Так много вопросов, на которые ты не ответишь, – скорбят ее родные.

Девушку похоронили в родном городе. Причины и обстоятельства случившегося все еще устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что пропавшего без вести 27-летнего жителя Нефтекамска нашли мертвым.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск происшествия смерть
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