В Архангельском районе Башкирии «Лада Ларгус» с женщиной и ребенком опрокинулась в кювет

12:32, 28 ноя 2022

В Архангельском районе утром 27 ноября на 87 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк в ДТП пострадали женщина с ребенком.



По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, 39-летняя жительница Белорецка за рулём «Лады Ларгус», в условиях снегопада и снежного наката, предположительно, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим наездом на ограждение.







В аварии водитель и её 15-летний сын были госпитализированы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД начали разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что На автодороге под Уфой опрокинулся автомобиль с женщиной и ребенком. Очевидец, который остановился, увидев съехавший в кювет автомобиль, сразу вызвал скорую помощь.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ