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В Архангельском районе Башкирии «Лада Ларгус» с женщиной и ребенком опрокинулась в кювет

В Архангельском районе Башкирии «Лада Ларгус» с женщиной и ребенком опрокинулась в кювет

12:32, 28 ноя 2022

В Архангельском районе утром 27 ноября на 87 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк в ДТП пострадали женщина с ребенком.

По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, 39-летняя жительница Белорецка за рулём «Лады Ларгус», в условиях снегопада и снежного наката, предположительно, не справилась с управлением и допустила съезд в кювет с последующим наездом на ограждение.



В аварии водитель и её 15-летний сын были госпитализированы. По факту ДТП сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что На автодороге под Уфой опрокинулся автомобиль с женщиной и ребенком. Очевидец, который остановился, увидев съехавший в кювет автомобиль, сразу вызвал скорую помощь.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Архангельский район происшествия аварии
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