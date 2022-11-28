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В столице Башкирии столкнулись автобус и внедорожник

В столице Башкирии столкнулись автобус и внедорожник

15:24, 28 ноя 2022

В Орджоникидзевском районе Уфы произошло ДТП с  участием пассажирского транспорта. Подробности происшествия сообщили в пресс-центре ГИБДД РБ.



Авария случилась  во втором часу дня на проспекте Октября, 147. По предварительным данным, столкнулись попутные внедорожник «Great Wall» под управлением 49-летнего мужчины и пассажирский автобус «Peugeot», за рулём которого находился 29-летний уфимец. В результате аварии 31-летняя пассажирка автобуса обратилась за медицинской помощью. 

Известно, что автобус двигался по маршруту 225 Шакша — ТЦ "Планета", в салоне находились десять пассажиров.

 На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в ведомстве. 

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Источник: i-gazeta.com
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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