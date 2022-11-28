В Туймазинском районе Башкирии завершились поиски 16-летнего подростка

16:22, 28 ноя 2022

В Башкирии завершены поиски пропавшего 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.



Подросток был найден живым.



«Полицейскими установлено местонахождение мальчика. В настоящее время по решению суда он помещен в специализированное учреждение», - сообщили в ведомстве.







Напомним, 24 октября подросток ушел с территории Серафимовской специальной школы закрытого типа на улице Дзержинского в Туймазинском районе.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии в школе более 15 учеников заразились мышиной лихорадкой. На карантин закрыли три школы: две – в селе Серафимовском и одну – в Нижнетроицком.

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