В Туймазинском районе Башкирии завершились поиски 16-летнего подростка
16:22, 28 ноя 2022
В Башкирии завершены поиски пропавшего 16-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Подросток был найден живым.
«Полицейскими установлено местонахождение мальчика. В настоящее время по решению суда он помещен в специализированное учреждение», - сообщили в ведомстве.
Напомним, 24 октября подросток ушел с территории Серафимовской специальной школы закрытого типа на улице Дзержинского в Туймазинском районе.
Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии в школе более 15 учеников заразились мышиной лихорадкой. На карантин закрыли три школы: две – в селе Серафимовском и одну – в Нижнетроицком.
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Источник:
gorobzor.ru
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