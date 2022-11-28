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В Уфе в лифте педофил напал на девочку

В Уфе в лифте педофил напал на девочку

17:52, 28 ноя 2022

В Уфе объявлен в розыск предполагаемый педофил. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

26 ноября мужчина проследовал за девочкой 11-12 лет в подъезд одного из жилых домов на улице Транспортной. Школьница зашла в лифт вместе с незнакомцем, где он стал к ней приставать и трогать. Когда двери лифта открылись, мужчина скрылся.

О случившемся девочка рассказала своим родным. В полицию поступило заявление. Подробности произошедшего уточняются.



В следкоме Башкирии сообщили, что пока не готовы комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы произошло ДТП с  участием пассажирского транспорта. Подробности происшествия сообщили в пресс-центре ГИБДД РБ.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Башинформ
Теги: Уфа происшествия Уфа
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