В Уфе в лифте педофил напал на девочку

В Уфе объявлен в розыск предполагаемый педофил. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.
26 ноября мужчина проследовал за девочкой 11-12 лет в подъезд одного из жилых домов на улице Транспортной. Школьница зашла в лифт вместе с незнакомцем, где он стал к ней приставать и трогать. Когда двери лифта открылись, мужчина скрылся.
О случившемся девочка рассказала своим родным. В полицию поступило заявление. Подробности произошедшего уточняются.
В следкоме Башкирии сообщили, что пока не готовы комментировать эту информацию.
Ранее сообщалось о том, что в Орджоникидзевском районе Уфы произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Подробности происшествия сообщили в пресс-центре ГИБДД РБ.