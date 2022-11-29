В Нефтекамске в массовом ДТП с грузовиком пострадал мужчина

12:21, 29 ноя 2022

В Нефтекамске на пересечении улиц Промышленной и Индустриальной произошло тройное ДТП. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.



По предварительным данным, 48-летний житель Белебея, находившийся за рулем грузовика Man, проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезалась Toyota Camry, которая двигалась на зеленый свет. После удара легковушка отскочила от большегруза и столкнулась с Кia Rio.







В результате аварии 48-летний водитель Toyota получил травму головы. Его госпитализировали в местную больницу.



Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске перед судом предстал мужчина, повторно севший за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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