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В Нефтекамске в массовом ДТП с грузовиком пострадал мужчина

В Нефтекамске в массовом ДТП с грузовиком пострадал мужчина

12:21, 29 ноя 2022

В Нефтекамске на пересечении улиц Промышленной и Индустриальной произошло тройное ДТП. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, 48-летний житель Белебея, находившийся за рулем грузовика Man, проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезалась Toyota Camry, которая двигалась на зеленый свет. После удара легковушка отскочила от большегруза и столкнулась с Кia Rio.



В результате аварии 48-летний водитель Toyota получил травму головы. Его госпитализировали в местную больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске перед судом предстал мужчина, повторно севший за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

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Источник: www.proural.info
Теги: Нефтекамск происшествия аварии
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