В Нефтекамске в массовом ДТП с грузовиком пострадал мужчина
12:21, 29 ноя 2022
В Нефтекамске на пересечении улиц Промышленной и Индустриальной произошло тройное ДТП. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
По предварительным данным, 48-летний житель Белебея, находившийся за рулем грузовика Man, проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезалась Toyota Camry, которая двигалась на зеленый свет. После удара легковушка отскочила от большегруза и столкнулась с Кia Rio.
В результате аварии 48-летний водитель Toyota получил травму головы. Его госпитализировали в местную больницу.
Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске перед судом предстал мужчина, повторно севший за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.