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Жительницы Башкирии едва не зарезали сожителей

Жительницы Башкирии едва не зарезали сожителей

20:15, 29 ноя 2022

Первое происшествие произошло 11 ноября в селе Ассы. Женщина позвонила в полицию и сказала, что ее 52-летний сын был ранен в живот.



Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, выяснилось, что мужчину ударила ножом в живот его избранница. Женщина выпивала в гостях, а когда вернулась домой, у нее произошел конфликт с ее возлюбленным: она отказалась его покормить. Скандал закончился ножевым ранением. Мужчина ушел домой к матери, которая и позвонила в скорую помощь. Чтобы не навлечь беду на односельчанку, она скрыла от полицейских правду.

Сотрудники правоохранительных органов докопались до истины и возбудили уголовное дело в отношении женщины, совершившей преступное деяние.


Такая же история произошла 18 ноября в Белорецке. 54-летняя женщина, ранее судимая, решила скрыть еще один эпизод преступной деятельности: она ранила ножом 36-летнего сожителя. Женщина сказала, что ее друг был ранен на улице неизвестными молодыми людьми. И в этой истории сотрудники полиции узнали правду. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Оба уголовных дела направлены в суд.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия криминал
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