В Абзелиловском районе Башкирии от лобового столкновения погиб пассажир Lada Granta

09:51, 30 ноя 2022

Сегодня в Абзелиловском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.



Авария произошла в девятом часу утра на 261 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. По предварительным данным, столкнулись "Лада Гранта" под управлением 30-летнего жителя Челябинской области и встречная "Лада Ларгус", за рулём которой находился 49-летний житель Белорецка.







В результате дорожной аварии пассажир "Гранты" скончался до приезда скорой помощи. Также медицинская помощь потребовалась водителю "Ларгуса" и его пассажиру.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии задержали водителя с поддельными правами.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии