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В Уфе женщина за рулем иномарки сбила школьника

В Уфе женщина за рулем иномарки сбила школьника

10:09, 30 ноя 2022

В ДТП в Калининском районе столицы Башкирии пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщил начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел на улице Победы. Мальчик переходил дорогу по «зебре» без светофора. В этот момент по улице ехала «Киа Рио» под управлением 41-летней уфимки. В какой-то момент женщина отвлеклась от дороги и в итоге наехала прямо на 10-летнего пешехода.



Горожанка сразу же вызвала на место скорую помощь. К счастью, серьезных травм мальчик не получил. Школьника отвезли в травмпункт, где ему оказали необходимую помощь, после чего его отпустили домой.

Полиция разбирается в ДТП. По данным ГИБДД республики, за последние сутки на дорогах Башкирии произошло 4 аварии, в которых пострадали 6 человек.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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