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В Бирске в пожаре пострадали двое 18-летних парней

В Бирске в пожаре пострадали двое 18-летних парней

14:06, 30 ноя 2022

В Бирске произошел пожар в жилой двухэтажке на улице Чеверева. Посреди ночи загорелась одна из квартир в доме. Спасателей вызвали сами жильцы.

К моменту приезда огнеборцев вся лестничная клетка была уже в дыму, пять человек, среди которых двое детей, оказались буквально в западне. Благодаря оперативной работе газодымозащитной службы их удалось вывести из задымления в масках.



Между тем два 18-летних жителя дома получили травмы, когда выбирались из квартир самостоятельно. Их пришлось забирать в больницу.

На месте работают специалисты, причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Бирске мужчина убил женщину-инвалида, устроив поджог ее дома.

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Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск Бирский район происшествия Бирск пожар
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