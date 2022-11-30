В Бирске в пожаре пострадали двое 18-летних парней
14:06, 30 ноя 2022
В Бирске произошел пожар в жилой двухэтажке на улице Чеверева. Посреди ночи загорелась одна из квартир в доме. Спасателей вызвали сами жильцы.
К моменту приезда огнеборцев вся лестничная клетка была уже в дыму, пять человек, среди которых двое детей, оказались буквально в западне. Благодаря оперативной работе газодымозащитной службы их удалось вывести из задымления в масках.
Между тем два 18-летних жителя дома получили травмы, когда выбирались из квартир самостоятельно. Их пришлось забирать в больницу.
На месте работают специалисты, причины пожара устанавливаются.