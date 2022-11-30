В Бирске в пожаре пострадали двое 18-летних парней

14:06, 30 ноя 2022

В Бирске произошел пожар в жилой двухэтажке на улице Чеверева. Посреди ночи загорелась одна из квартир в доме. Спасателей вызвали сами жильцы.



К моменту приезда огнеборцев вся лестничная клетка была уже в дыму, пять человек, среди которых двое детей, оказались буквально в западне. Благодаря оперативной работе газодымозащитной службы их удалось вывести из задымления в масках.







Между тем два 18-летних жителя дома получили травмы, когда выбирались из квартир самостоятельно. Их пришлось забирать в больницу.



На месте работают специалисты, причины пожара устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Бирске мужчина убил женщину-инвалида, устроив поджог ее дома.

Читайте также: В Октябрьском пожарные спасли 12 человек из охваченной огнем многоэтажки

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ