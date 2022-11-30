В уфимском микрорайоне Инорс загорелся пассажирский автобус
14:35, 30 ноя 2022
Сегодня, 30 ноября, в Уфе на улице Сельской Богородской загорелся пассажирский автобус №226. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Возгорание произошло, когда транспорт ехал на стоянку. Загорелось в районе заднего колеса по левой стороне автобуса. Прибывшие пожарные оперативно потушили.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет, в автобусе был только водитель.
Ранее сообщалось о том, что в ДТП в Калининском районе столицы Башкирии пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщил начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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