В уфимском микрорайоне Инорс загорелся пассажирский автобус

14:35, 30 ноя 2022

Сегодня, 30 ноября, в Уфе на улице Сельской Богородской загорелся пассажирский автобус №226. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



Возгорание произошло, когда транспорт ехал на стоянку. Загорелось в районе заднего колеса по левой стороне автобуса. Прибывшие пожарные оперативно потушили.



В ведомстве добавили, что пострадавших нет, в автобусе был только водитель.



Ранее сообщалось о том, что в ДТП в Калининском районе столицы Башкирии пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщил начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.



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Фото: МЧС по РБ