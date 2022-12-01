В Октябрьском из-за плохого качества дороги погиб пассажир Lada Granta

10:27, 01 дек 2022

ДТП с погибшим произошло в городе Октябрьский вечером 30 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.



На улице Центральной 41-летний мужчина на «Ладе Гранте» вылетел в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии водитель скончался на месте. У него изъята кровь на экспертизу.



Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что В Октябрьском пожарные спасли 12 человек из охваченной огнем многоэтажки. Огонь в квартире успели потушить до того, как он перекинулся на другие. В пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливают специалисты.



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Фото: скриншот видео