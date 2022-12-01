Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Абзелиловском районе Башкирии из-за плохого качества дороги погиб пассажир Lada Granta (ВИДЕО)

В Абзелиловском районе Башкирии из-за плохого качества дороги погиб пассажир Lada Granta (ВИДЕО)

11:21, 01 дек 2022

Вчера утром, 30 ноября, в Абзелиловском районе Башкирии в ДТП насмерть разбился мужчина. О трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.



Авария случилась на 261 километре дороги дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Здесь столкнулись Lada Granta и Lada Largus. В результате произошедшего 38-летний пассажир «Гранты» получил тяжелые увечья, от которых он скончался прямо на месте. Помощь медиков понадобилась также 35-летнему пассажиру «Ларгус».

Как стало известно ГИБДД, водитель Lada Largus и его приятель возвращались с домой с рыбалки. Предварительно сопутствующей причиной произошедшего, как утверждают сотрудники ГАИ, могла стать колея на дороге.


В начале месяца ГИБДД провела внеплановую проверку дороги и Управление дорожного хозяйства республики был составлен протокол за несоблюдение по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. На участке с 255 по 262 километр была зафиксрована колея.

– Материал направлен в суд. В соответствии с законодательством юридическому лицу грозит штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, – поведала дорожная полиция.

Читайте также:

В Абзелиловском районе Башкирии от лобового столкновения погиб пассажир Lada Granta
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии смерть
Читайте также

В Абзелиловском районе Башкирии от лобового столкновения погиб пассажир Lada Granta
Происшествия в Башкирии
В Абзелиловском районе Башкирии от лобового столкновения погиб пассажир Lada Granta
В Башкирии на трассе Стерлитамак-Магнитогорск-Белорецк столкнулись встречные легковушка и грузовик, погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе Стерлитамак-Магнитогорск-Белорецк столкнулись встречные легковушка и грузовик, погиб пассажир
Авария под Уфой: на участке автодороги Западный обход столкнулись Lada Priora и Lada Kalina
Происшествия в Башкирии
Авария под Уфой: на участке автодороги Западный обход столкнулись Lada Priora и Lada Kalina
На границе Башкирии фура снесла патрульную машину ГИБДД и три легковушки: погиб пассажир
Происшествия в Башкирии
На границе Башкирии фура снесла патрульную машину ГИБДД и три легковушки: погиб пассажир


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: