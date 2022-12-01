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В Кигинском районе Башкирии парень покончил с собой после отказа от мобилизации

В Кигинском районе Башкирии парень покончил с собой после отказа от мобилизации

14:18, 01 дек 2022

В Кигинском районе Башкирии местный житель был мобилизован, но из-за здоровья его вернули со службы. Спустя какое-то время он покончил с собой. Глава района Зухра Гордиенко рассказала, что произошло.

По ее словам, молодой человек был мобилизован. Он проходил обучение в Елани, но затем повредил руки. Мама парня собрала документы и его комиссовали. Парень вернулся на гражданку.



Как отметила Гордиенко, она лично говорила с ним. Молодой человек хотел служить, но понимал, что по состоянию здоровья не может.

— Очень жалко, хороший парень, красивый, он сам хотел служить, — рассказала глава района.

Она добавила, что причиной его поступка стала не армия, а «разбитое сердце». Девушка парня сообщила, что хочет с ним расстаться.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Кигинский район происшествия мобилизация
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