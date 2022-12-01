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В Уфе 18-летний парень во время экзамена пытался "купить" права у инспектора ГИБДД

В Уфе 18-летний парень во время экзамена пытался "купить" права у инспектора ГИБДД

14:32, 01 дек 2022

В Уфе полицейские составили протокол на 18-летнего парня после того, как тот попытался «купить» водительские права у инспектора во время экзамена. Об этом рассказал начальник башкирского ГИБДД.



Как признался сам молодой человек, деньги он положил в между документов и отдал их сотруднику ГИБДД, однако тот от такого предложения отказался и сразу же доложил обо всем куда следует. На место тут же приехали полицейские.

— Теорию сдал с первого раза. Приехал на экзамен по вождению, пятая попытка. Положил 5 тысяч в документы, чтобы, думал, легче было сдать. Не получилось. О поступке своем сожалею, — сказал парень.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа взятка
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