В Дуванском районе Башкирии женщина попала в реанимацию, после наезда водителя

10:37, 02 дек 2022

В седьмом часу вечера в Дуванском районе на 176 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 33-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" допустил наезд на 39-летнюю женщину, предположительно, перебегавшую проезжую часть в неустановленном месте.







В результате дорожной аварии женщина с травмами доставлена в реанимационное отделение местной больницы. Известно, что водитель ранее был лишён водительских прав. По факту ДТП проводится проверка.



В шести дорожно-транспортных происшествиях пострадали шесть человек.



Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии парень решил прокатиться на чужой «буханке» и попал в аварию.

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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии