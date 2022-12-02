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В Уфе водитель Kia Spectra вылетел с трассы в кювет, пострадала пассажирка

В Уфе водитель Kia Spectra вылетел с трассы в кювет, пострадала пассажирка

11:04, 02 дек 2022

На трассе Уфа-Оренбург в башкирской столице иномарка вылетела в кювет, пассажирке потребовалась госпитализация. ДТП произошло 1 декабря около девять часов утра. Об этом сообщила городская ГИБДД.

– 43-летний водитель, управляя «Kia Spectra», […] не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, – передали в уфимской Госавтоинспекции. – 41-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована.

Дорожная полиция начала административное разбирательства по факту аварии.

Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии женщина попала в реанимацию, после наезда водителя.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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