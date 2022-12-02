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Житель Белебея несколько раз ударил жену железным молотком по голове и пошел спать (ВИДЕО)

Житель Белебея несколько раз ударил жену железным молотком по голове и пошел спать (ВИДЕО)

14:05, 02 дек 2022

В башкирском городе Белебее местный житель несколько раз ударил жену железным молотком по голове и пошел спать. Об этом сообщило региональное МВД.



По данным полиции, в день происшествия 35-летняя потерпевшая пришла к подруге, где они стали пить алкоголь. Позже к застолью присоединился ее 36-летний супруг. Когда спиртное закончилось, и пара стала собираться домой, мужчина высказал жене свое недовольство по поводу того, что она не ждала его дома, а пришла пить к подруге.

– Начался словесный конфликт, а затем супруг пустил в ход кулаки. Житель Белебея бил женщину руками и ногами, а потом взял с кухни железный молоток и нанес несколько ударов по голове. После этого мужчина просто ушел спать, – передали в правоохранительном ведомстве.


Впоследствии полиции поступило сообщение о пострадавшей женщине. Потерпевшую в бессознательном состоянии госпитализировали. Сотрудники разбудили ее супруга и доставили в отдел внутренних дел. Там он оказал неповиновение, за что на него составили протокол.

Сейчас специалисты оценивают тяжесть вреда здоровью пострадавшей. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Мужчина задержан.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Белебей Белебеевский район происшествие в Белебее криминал
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