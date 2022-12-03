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В Дуванском районе Башкирии в пожаре погибли 12 лошадей

В Дуванском районе Башкирии в пожаре погибли 12 лошадей

13:13, 03 дек 2022

3 декабря рано утром в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре по ул. Загорская в с. Метели Дуванского района.



К месту направлены силы и средства добровольной пожарной команды с. Метели и с. Ярослава, а также МЧС России.

В виду позднего сообщения о пожаре, на момент прибытия пожарных подразделений открытым пламенем горела часть кровли бревенчатого/дощатого отдельно стоящего здания размерами 10х65 метров, находящегося на территории личного хозяйства. На тушение подано 3 ствола РСК-50, пожарным удалось потушить горение на площади 200 м2. 


К сожалению, в результате пожара погибло 12 лошадей и 2 быка. Пострадавших людей нет. 

Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Дуванском районе Башкирии женщина попала в реанимацию, после наезда водителя.

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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дуванский район происшествия пожар
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