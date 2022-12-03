В Уфе почти неделю разыскивают бесследно пропавшую 37-летнюю Наталью Магадиеву

22:27, 03 дек 2022

В Уфе еще 27 ноября ушла из дома и не вернулась 37-летняя Наталья Магадиева.



Сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «БашРегионСпас» разыскивают бесследно пропавшую жительницу Уфы. Наталья Магадиева ушла из дома 27 ноября и до сих пор ее местонахождения неизвестно. Добровольцы просят всех неравнодушных жителей башкирской столицы помочь в ее поисках.







Всех, кто мог видеть Наталью Магадиеву или знает о ее местонахождения, просят позвонить в полицию по номеру 112 или в штаб волонтеров «БашРегионСпас» по номеру 8-937-31-02-112.



Приметы Натальи Магадеевой: рост 160 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза.



В день пропажи была одета в короткий пуховик бирюзового цвета и светло-серую шапку.

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Фото: соцсети