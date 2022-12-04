В Белорецком районе Башкирии загорелся жилой дом: погибла 95-летняя пенсионерка

11:18, 04 дек 2022

В Белорецком районе очевидцы спасли пожилую женщину при пожаре в доме и довезли до больницы, но она не выжила. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.



Вечером 3 декабря поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Советской в селе Тирлянский. На место прибыли экстренные службы. По прибытию наблюдалось горение внутри бревенчатого дома.







Дознавателем МЧС установлено, что до приезда пожарных соседи эвакуировали из дома бабушку и самостоятельно довезли ее до Тирлянской больницы, но там 95-летняя женщина скончалась.



Причина пожара устанавливается.



Ранее сообщалось о том, что 25-летний житель Белорецкого района Башкирии до смерти избил жену ногами.

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Фото: МЧС по РБ