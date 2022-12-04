Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
{" />

В Стерлитамаке водитель Форда наехал на автобусную остановку и перевернулся

В Стерлитамаке водитель Форда наехал на автобусную остановку и перевернулся

12:03, 04 дек 2022

Вечером в Стерлитамаке на ул.Бабушкина 53-летний местный житель за рулём "Ford Focus" допустил наезд на остановку общественного транспорта с последующим опрокидыванием.



В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Известно, что мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.


Ранее сообщалось о том, что В Стерлитамаке осудят уволенную воспитательницу детсада, которая во время тихого часа избила ребенка. Она обвиняется по статье УК РФ “Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением”.

Читайте также:

В Белебее женщина за рулем «Гранты» пролетела на красный и врезалась в ВАЗ
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке аварии
Читайте также

В Баймакском районе Башкирии погиб водитель Hyundai Accent, вылетев в кювет
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии погиб водитель Hyundai Accent, вылетев в кювет
Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Авария в Кугарчинском районе: автомобиль ВАЗ-2110 занесло и опрокинуло в кювет, погиб водитель
Авария в Бижбулякском районе Башкирии: погиб водитель "Renault Duster", опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
Авария в Бижбулякском районе Башкирии: погиб водитель "Renault Duster", опрокинувшись в кювет
В Бижбулякском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
В Бижбулякском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2110 опрокинулся в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: