В Стерлитамаке водитель Форда наехал на автобусную остановку и перевернулся

12:03, 04 дек 2022

Вечером в Стерлитамаке на ул.Бабушкина 53-летний местный житель за рулём "Ford Focus" допустил наезд на остановку общественного транспорта с последующим опрокидыванием.







В результате аварии водитель погиб на месте происшествия. Известно, что мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности. По факту ДТП проводится проверка.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четверо получили травмы.





Ранее сообщалось о том, что В Стерлитамаке осудят уволенную воспитательницу детсада, которая во время тихого часа избила ребенка. Она обвиняется по статье УК РФ “Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением”.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ