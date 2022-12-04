В Гафурийском районе Башкирии на трассе столкнулись 2 легковушки: погиб человек, еще двое пострадали

14:26, 04 дек 2022

Инцидент произошел сегодня днем, 4 декабря, на 60 км трассы Архангельский-Красноусольский в Гафурийском районе республики.



В Башкирии столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Almera. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, инцидент произошел сегодня днем, 4 декабря, на 60 км трассы Архангельский-Красноусольский в Гафурийском районе республики. В результате ДТП погибла 56-летняя пассажирка Nissan. Оба водителя обратились за медпомощью.







“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности уточняются”, — добавили в ведомстве.



Ранее сообщалось о том, что житель Гафурийского района незаконно застрелил молодого медведя. Об этом стало известно правоохранителям.

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Фото: ГИБДД по РБ