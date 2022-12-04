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Женщина погибла при пожаре в доме в Ишимбайском районе Башкирии

Женщина погибла при пожаре в доме в Ишимбайском районе Башкирии

14:30, 04 дек 2022

Пожар с погибшей женщиной произошел в Ишимбайском районе ночью 4 декабря, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

В деревне Янги-Юрт горел деревянный частный дом. На место выезжали экстренные службы. В ходе тушения пожара было обнаружено тело 82-летней женщины.

Причина происшествия устанавливается.

Ранее в Белорецком районе очевидцы спасли пожилую женщину при пожаре в доме и довезли до больницы, но она не выжила. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Ишимбайский район происшествия пожар смерть Янги-Юрт
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