Под Уфой целый микрорайон сутки сидит без света в мороз

14:35, 04 дек 2022

Жители уфимского микрорайона Нагаево вторые сутки сидят без света. Аварийное отключение электроэнергии произошло в субботу, 3 декабря.



По данным администрации Октябрьского района, подача электроэнергии от подстанции «Южная» уже восстановлена. Однако подключение абонентов к электроэнергии – процесс постепенный.







- В связи с большой нагрузкой на подстанцию «Южная», просим тех жителей, которым уже подключили электроэнергию, не включать все электроприборы сразу, либо уменьшить потребление для возможности подключения других абонентов, - попросили в мэрии.



Для тех жителей, у которых подача электроэнергии до сих пор не восстановлена, в здании школы №147 работает пункт временного размещения для обогрева.

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