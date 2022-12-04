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Под Уфой целый микрорайон сутки сидит без света в мороз

Под Уфой целый микрорайон сутки сидит без света в мороз

14:35, 04 дек 2022

Жители уфимского микрорайона Нагаево вторые сутки сидят без света. Аварийное отключение электроэнергии произошло в субботу, 3 декабря.

По данным администрации Октябрьского района, подача электроэнергии от подстанции «Южная» уже восстановлена. Однако подключение абонентов к электроэнергии – процесс постепенный. 



- В связи с большой нагрузкой на подстанцию «Южная», просим тех жителей, которым уже подключили электроэнергию, не включать все электроприборы сразу, либо уменьшить потребление для возможности подключения других абонентов, - попросили в мэрии.

Для тех жителей, у которых подача электроэнергии до сих пор не восстановлена, в здании школы №147 работает пункт временного размещения для обогрева. 

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа Нагаево
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