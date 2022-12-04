В Бирске загорелась квартира: пострадали 3 человека, в том числе младенец
19:50, 04 дек 2022
Врачами диагностировано отравление продуктами горения, состояние средней степени тяжести.
Сегодня днем, 4 декабря, в Бирске на улице Интернациональная загорелась квартира в трехэтажном кирпичном доме. На место выехали экстренные службы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в результате пожара пострадали три человека, в том числе младенец. Их госпитализировали в Бирскую ЦРБ. Врачами диагностировано отравление продуктами горения, состояние средней степени тяжести.
“В 16:52 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество в коридоре на площади 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.
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