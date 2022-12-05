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В Благовещенском районе Башкирии в ДТП пострадала беременная девушка

В Благовещенском районе Башкирии в ДТП пострадала беременная девушка

20:08, 05 дек 2022

В Благовещенском районе Башкирии накануне вечером на 61 км автодороги Уфа - Янаул в ДТП пострадала беременная женщина. В пресс-службе ГИБДД по РБ прокомментировали автоаварию. 



По данным ведомства, 21-летний житель Караидельского района, управляя машиной «Лада Приора», предположительно, при выезде на главную дорогу Уфа - Оренбург с западного обхода не уступил Ford Focus, за рулем которого находился житель Бирского района. Произошло столкновение автомобилей.


В дорожном происшествии водитель «Лады» был доставлен в реанимацию благовещенской больницы с сочетанной травмой. В аварии также пострадала 26-летняя пассажирка Ford - жительница Мишкинского района. Предварительно, девушка находится на 28-й неделе беременности. Медики диагностировали у нее ситуационный невроз. Еще одному пострадавшему – пассажиру «Лады», 36-летнему жителю Караидельского района - потребовалась помощь врачей.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.

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Источник: na-zemle-salavata.com
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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