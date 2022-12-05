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Жители Учалов сообщили о массовом отравлении собак ядом

Жители Учалов сообщили о массовом отравлении собак ядом

20:27, 05 дек 2022

В Учалах жители сообщили о массовом отравлении собак. Они считают, что это дело рук так называемых догхантеров.

Первые сообщения появились накануне, 4 декабря. Судя по фотографиям, трупы животных лежали прямо там, где ходят люди. Зоозащитники обратились в полицию.



Также о гибели собак рассказал местный ветеринар Ринат Рашитов. Он обратился к владельцам домашних животных и сообщил, что в городе участились случаи разбрасывания отравы.

— Только что у меня ушел стафф на приеме — после часовой борьбы мои старания были безуспешны, — написал Рашитов в соцсетях.

Он пояснил, что препарат действует на нервную систему и вызывает паралич дыхательной системы.

Местная жительница Татьяна высказалась в соцсетях весьма резко.

— Учалы — город живодеров, начиная с администрации и заканчивая жителями, — пишет она.

Женщина поясняет, что несколько дней назад погибла ее собака. Животное съело конфеты, которые давал дворник.

— Погибла от конфет, которые раскидали дворники, а кто выдал им — надеюсь, понятно, — пишет Татьяна.

Она добавляет, что собака не бегала на самовыгуле и была стерилизована. Женщина считает, что люди, которые совершают подобные злодеяния, не любят ни себя, ни детей. Именно заботой о детей, по ее мнению, прикрываются некоторые догхантеры.


Татьяна говорит, что 12 лет занимается защитой бездомных животных и уверяет, что ни один человек не ушел от наказания.

— Всем Вселенная раздала таких люлей, что сейчас живут очень тихо и ходят как тени, теперь и кошки не мешают, и собаки, — пишет женщина.

Страдают не только собаки: Татьяна также рассказала, что вместе с еще одной собакой умер котенок, не выходивший на улицу. И это не единичный случай.

— Умер кот возле «Магнита» по Октября, умерла собака возле «Пятерочки» по Кирова, умерла собака возле автовокзала, умерла даже птица, которая поела отравы, — пишет женщина.

О еще одном случае рассказывала жительница Учалов Альфия. Жертвой стал ее пес. Она уверяет, что яд разбросан по всему городу — а в ее дворе умерли две домашние собаки. Альфия пишет, что ветеринар боролся за жизнь ее собаки больше трех часов — и смог спасти. Теперь ему предстоит долгое лечение.

— Пожалуйста, выводите собак на поводке, надевайте намордники, а если уж случилась беда, не опускайте руки, не жалейте денег и сил. Боритесь до последнего! — пишет Альфия.



Судя по сообщениям в социальных сетях, подобные инциденты случаются и в Челябинской области — в тех поселениях, которые находятся на границе с Учалинским районом.

— 2 декабря в Межозерном у школы среди белого дня в конвульсии на глазах у детей умирали собаки, — написали в группе «Черно&Белое Карагайский».

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Источник: ufa1.ru
Фото: Татьяна Чадченко / vk.com
Теги: Учалы Учалинский район отравление
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