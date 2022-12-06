В Уфе посетитель бара выстрелил в глаз охраннику (ВИДЕО)

10:48, 06 дек 2022

В Уфе посетитель бара выстрелил в охранника. Как сообщает Mash Batash, инцидент произошел в ночь на 4 декабря в The Bar.







Мужчина приехал в заведение развлечься, однако охранник не стал пускать его в бар. Посетитель стал выражать свое недовольство, а затем взялся за огнестрельное оружие и начал стрелять — утверждается, что дебошир попал охраннику в правый глаз.



Нарушитель порядка уехал из бара по направлению в Чишмы.





«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки — прим. ред.). Предполагаемые зачинщики конфликтной ситуации доставлены в отдел полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления», — сообщили ГорОбзор.ру в пресс-службе МВД по РБ.



Состояние охранника в региональном МВД не комментируют. В Минздраве РБ также нет информации о пострадавшем.

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Фото: скриншот видео