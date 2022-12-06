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В Уфе посетитель бара выстрелил в глаз охраннику (ВИДЕО)

В Уфе посетитель бара выстрелил в глаз охраннику (ВИДЕО)

10:48, 06 дек 2022

В Уфе посетитель бара выстрелил в охранника. Как сообщает Mash Batash, инцидент произошел в ночь на 4 декабря в The Bar.



Мужчина приехал в заведение развлечься, однако охранник не стал пускать его в бар. Посетитель стал выражать свое недовольство, а затем взялся за огнестрельное оружие и начал стрелять — утверждается, что дебошир попал охраннику в правый глаз.

Нарушитель порядка уехал из бара по направлению в Чишмы.


«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки — прим. ред.). Предполагаемые зачинщики конфликтной ситуации доставлены в отдел полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления», — сообщили ГорОбзор.ру в пресс-службе МВД по РБ.

Состояние охранника в региональном МВД не комментируют. В Минздраве РБ также нет информации о пострадавшем.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа криминал
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