В Уфе посетитель бара выстрелил в глаз охраннику (ВИДЕО)
10:48, 06 дек 2022
В Уфе посетитель бара выстрелил в охранника. Как сообщает Mash Batash, инцидент произошел в ночь на 4 декабря в The Bar.
Мужчина приехал в заведение развлечься, однако охранник не стал пускать его в бар. Посетитель стал выражать свое недовольство, а затем взялся за огнестрельное оружие и начал стрелять — утверждается, что дебошир попал охраннику в правый глаз.
Нарушитель порядка уехал из бара по направлению в Чишмы.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки — прим. ред.). Предполагаемые зачинщики конфликтной ситуации доставлены в отдел полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления», — сообщили ГорОбзор.ру в пресс-службе МВД по РБ.
Состояние охранника в региональном МВД не комментируют. В Минздраве РБ также нет информации о пострадавшем.