В Уфе перед магазином Castorama при разборе павильона погиб рабочий

17:15, 06 дек 2022

Вчера утром, 5 декабря, Уфе рабочий разбился насмерть при разборе павильона перед магазином «Castorama». О трагедии рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.







Согласно предварительным данным, мужчина демонтировал конструкции, которые прилегали к торговому павильону, в котором раньше был строительный магазин «Castorama». В какой-то момент он рухнул со строительных лесов с высоты не менее двух метров и получил серьезную травмы головы. К сожалению, прибывшим на место ЧП медикам не удалось его спасти.



В настоящее время следователи проводят проверку по статье за нарушение, требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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