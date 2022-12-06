Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе перед магазином Castorama при разборе павильона погиб рабочий

В Уфе перед магазином Castorama при разборе павильона погиб рабочий

17:15, 06 дек 2022

Вчера утром, 5 декабря, Уфе рабочий разбился насмерть при разборе павильона перед магазином «Castorama». О трагедии рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.



Согласно предварительным данным, мужчина демонтировал конструкции, которые прилегали к торговому павильону, в котором раньше был строительный магазин «Castorama». В какой-то момент он рухнул со строительных лесов с высоты не менее двух метров и получил серьезную травмы головы. К сожалению, прибывшим на место ЧП медикам не удалось его спасти.

В настоящее время следователи проводят проверку по статье за нарушение, требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Читайте также:

В Уфе посетитель бара выстрелил в глаз охраннику (ВИДЕО)
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай смерть
Читайте также

В Туймазинском районе Башкирии рабочий упал в дробилку и погиб
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе Башкирии рабочий упал в дробилку и погиб
В Хайбуллинском районе во время буровых работ погиб рабочий
Происшествия в Башкирии
В Хайбуллинском районе во время буровых работ погиб рабочий
На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий
Происшествия в Башкирии
На заводе УМПО в Уфе насмерть разбился рабочий
В Подмосковье разбился парашютист из Стерлитамака
Происшествия в Башкирии
В Подмосковье разбился парашютист из Стерлитамака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: