В Янаульском районе Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли 2 человека (ВИДЕО)

09:02, 07 дек 2022

В Янаульском районе Башкирии два человека погибли и трое пострадали при ДТП с легковушкой и грузовиком. Авария произошла около двух часов ночи 7 декабря на трассе Уфа-Янаул рядом с деревней Каймаша. Об этом сообщило региональное МЧС.



Судя по кадрам с места происшествия, вазовская «десятка» въехала под грузовой автомобиль.





– Двое из пяти находившихся в легковом автомобиле человек погибли. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь. Водитель грузового автомобиля не пострадал, – передали в экстренном ведомстве.



Там добавили, что движение на дороге не затруднено. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по РБ