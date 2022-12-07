Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Янаульском районе Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли 2 человека (ВИДЕО)

В Янаульском районе Башкирии в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли 2 человека (ВИДЕО)

09:02, 07 дек 2022

В Янаульском районе Башкирии два человека погибли и трое пострадали при ДТП с легковушкой и грузовиком. Авария произошла около двух часов ночи 7 декабря на трассе Уфа-Янаул рядом с деревней Каймаша. Об этом сообщило региональное МЧС.

Судя по кадрам с места происшествия, вазовская «десятка» въехала под грузовой автомобиль.



– Двое из пяти находившихся в легковом автомобиле человек погибли. Еще трое получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь. Водитель грузового автомобиля не пострадал, – передали в экстренном ведомстве.

Там добавили, что движение на дороге не затруднено. Причины аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Читайте также:

Житель Белокатайского района Башкирии потерял управление и врезался в дерево
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Янаульский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии в аварии пострадали 3 человека, двое погибли
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии пострадали 3 человека, двое погибли
Авария в Краснокамском районе: автомобиль «Киа» столкнулся с грузовиком «Скания», погибли двое
Происшествия в Башкирии
Авария в Краснокамском районе: автомобиль «Киа» столкнулся с грузовиком «Скания», погибли двое
В Башкирии водитель грузового автомобиля погиб в аварии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель грузового автомобиля погиб в аварии
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
Происшествия в Башкирии
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: