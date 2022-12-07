В Мечетлинском районе Башкирии водитель фуры чуть не угробил семью с трехлетним ребенком
10:17, 07 дек 2022
Житель Башкирии поделился в соцсетях историей о том, как ему пришлось три часа вытаскивать машину из кювета, в который он попал из-за внезапно выехавшей фуры.
По словам мужчины, все произошло на трассе в Мечетлинском районе республики. В машине ехали его жена и трехлетний сын. Перед ними ехала легковушка и две фуры. Водитель пошел на обгон, когда внезапно перед ним вылетел один из грузовиков, чтобы совершить тот же маневр. Автомобиль пришлось уводить в кювет, в результате машина опрокинулась.
Чудом жертв удалось избежать, однако водитель большегруза помчался дальше как ни в чем не бывало.
— Наши односельчане ехали впереди этих фур и все видели. Пытались его догнать и остановить, но водитель никак не среагировал и их тоже обогнал. Машину вытащили общими усилиями неравнодушных водителей. В этом районе нету связи, все время приходилось отъезжать от места ДТП, чтобы звонить. Спасибо всем, кто был с нами и нам помог! — пишет мужчина.
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