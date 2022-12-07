В Иглинском районе Башкирии бдительные соседи спасли от пожара мать с двумя детьми

11:23, 07 дек 2022

Дом семьи с двумя детьми сгорел этим утром в Башкирии. Инцидент произошел в Иглинском районе республики, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.



Пока дом уже вовсю полыхал, двое детей и мать спокойно спали, ни о чем не подозревая. Все могло обернуться страшной трагедией, если бы семью не разбудили стуком в дверь соседи.







Все трое быстро оделись и выбежали из дома. Вскоре подоспели огнеборцы. Причины пожара пока неизвестны, в подробностях разбираются специалисты.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии столкнулись грузовик и иномарка. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.

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Фото: МЧС по РБ