В Иглинском районе Башкирии бдительные соседи спасли от пожара мать с двумя детьми
11:23, 07 дек 2022
Дом семьи с двумя детьми сгорел этим утром в Башкирии. Инцидент произошел в Иглинском районе республики, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
Пока дом уже вовсю полыхал, двое детей и мать спокойно спали, ни о чем не подозревая. Все могло обернуться страшной трагедией, если бы семью не разбудили стуком в дверь соседи.
Все трое быстро оделись и выбежали из дома. Вскоре подоспели огнеборцы. Причины пожара пока неизвестны, в подробностях разбираются специалисты.
Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии столкнулись грузовик и иномарка. В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения.
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Источник:
proural.info
Фото: МЧС по РБ
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