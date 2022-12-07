В Зианчуринском районе Башкирии в пожаре в жилом доме пострадал 70-летний пенсионер
21:23, 07 дек 2022
Сегодня, 7 декабря, в селе Исянгулово Зианчуринского района республики загорелся жилой дом с мансардным этажом размером 10х8 метров. На место выехали экстренные службы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в результате пожара пострадал 70-летний мужчина, его доставили в ожоговый центр в Стерлитамак.
“Открытое горение ликвидировано в 12:22 на площади 20 квадратных метров. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии после пожара в доме нашли тело женщины.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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