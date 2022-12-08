Под Уфой сгорел строительный вагончик

09:50, 08 дек 2022

В селе Булгаково Уфимского района накануне вечером сгорел строительный вагончик. Пожар произошел на улице Габдрахмана Кадырова.



По сообщению МЧС Башкирии, на место направили 11 человек личного состава и три единицы техники. К моменту прибытия стало ясно, что горят металлический вагончик размером 3х6 метров, отечественная легковушка и пластмассовые детали кузова КамАЗа.







Спустя час огонь полностью потушили. В результате пожара никто не пострадал. Дознаватель установил, что горение началось в самом вагончике. После этого произошла разгерметизация газового пятилитрового баллона, находившегося внутри строения. В настоящее время устанавливается причина случившегося.

Читайте также: В Уфе на улице Аксакова загорелся дом

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ