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Под Уфой сгорел строительный вагончик

Под Уфой сгорел строительный вагончик

09:50, 08 дек 2022

В селе Булгаково Уфимского района накануне вечером сгорел строительный вагончик. Пожар произошел на улице Габдрахмана Кадырова.

По сообщению МЧС Башкирии, на место направили 11 человек личного состава и три единицы техники. К моменту прибытия стало ясно, что горят металлический вагончик размером 3х6 метров, отечественная легковушка и пластмассовые детали кузова КамАЗа.



Спустя час огонь полностью потушили. В результате пожара никто не пострадал. Дознаватель установил, что горение началось в самом вагончике. После этого произошла разгерметизация газового пятилитрового баллона, находившегося внутри строения. В настоящее время устанавливается причина случившегося.

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Источник: www.proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар Булгаково
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