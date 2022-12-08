Под Уфой сгорел строительный вагончик

В селе Булгаково Уфимского района накануне вечером сгорел строительный вагончик. Пожар произошел на улице Габдрахмана Кадырова.
По сообщению МЧС Башкирии, на место направили 11 человек личного состава и три единицы техники. К моменту прибытия стало ясно, что горят металлический вагончик размером 3х6 метров, отечественная легковушка и пластмассовые детали кузова КамАЗа.
Спустя час огонь полностью потушили. В результате пожара никто не пострадал. Дознаватель установил, что горение началось в самом вагончике. После этого произошла разгерметизация газового пятилитрового баллона, находившегося внутри строения. В настоящее время устанавливается причина случившегося.