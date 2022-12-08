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В Чишминском районе Башкирии в пожаре в жилом доме пострадали два человека (ВИДЕО)

В Чишминском районе Башкирии в пожаре в жилом доме пострадали два человека (ВИДЕО)

09:59, 08 дек 2022

Их госпитализировали в уфимскую больницу №18.

Сегодня утром, 8 декабря, в поселке Чишмы в Чишминском районе республики загорелся жилой бревенчатый дом с мансардным этажом размером 5х5 метров. На место выехали экстренные службы. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в результате пожара пострадали 42-летний мужчина и 33-летняя женщина, их госпитализировали в уфимскую больницу №18.



“Открытое горение ликвидировано в 07:20. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии лоб в лоб столкнулись Skoda Octavia и Daewoo Nexia. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишмы Чишминский район происшествия пожар
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