В Нефтекамске пенсионерка на иномарке сбила 6-летнего ребенка и скрылась с места ДТП

10:19, 08 дек 2022

В Нефтекамске водитель сбил шестилетнего ребенка и скрылся с места ДТП вечером 7 декабря, сообщает ГИБДД Башкирии.



На внутридворовой территории улицы Социалистической неизвестный сбил мальчика и оставил место аварии. Ребенок был доставлен в больницу.







Вскоре водитель был установлен. Им оказалась 64-летняя пенсионерка, управлявшая Renault Sandero. В отношении женщины составлен административный материал за оставление места ДТП.



Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Нефтекамске на пересечении улиц Промышленной и Индустриальной произошло тройное ДТП. Об этом рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

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Фото: ГИБДД по Башкирии