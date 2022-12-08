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Житель Татарстана убил в городе Октябрьский приятеля и устроил поджог в его квартире

Житель Татарстана убил в городе Октябрьский приятеля и устроил поджог в его квартире

11:24, 08 дек 2022

В Октябрьском криминалисты раскрыли убийство местного жители. При этом преступление попытался скрыть следы преступления и устроил пожар в его квартире на первом этаже пятиэтажки.



Пожар в доме на улице Фрунзе случился 1 декабря. Прибывшие на место огнеборцы потушили пламя и обнаружили тело 58-летнего хозяина квартиры. Оперативникам удалось выяснить, что незадолго до трагедии мужчина выпивал вместе с приятелям – его полицейские обнаружили в магазине неподалеку.

42-летний многократно судимый уроженец Бугульмы во всем сознался. Он рассказал, что приехал в Октябрьский на заработки и познакомился с 58-летним горожанином. Мужчины договорились вместе собирать металлолом, и мужчина пустил гостя пожить к себе. Однако во время очередного пьяного застолья хозяин стал выгонять соседа из квартиры, и тот его задушил. Решив уничтожить улики, он укрыл убитого одеялом и поджег зажигалкой, устроив пожар.


По данным пресс-службы МВД Башкирии, злоумышленник стал фигурантом дела об убийстве и находится под стражей.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Октябрьский происшествия криминал убийство
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