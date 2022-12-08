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В Бирске на реке Белая под лед провалилась грузовая «Газель»

В Бирске на реке Белая под лед провалилась грузовая «Газель»

19:24, 08 дек 2022

В башкирском городе Бирск под лед реки провалилась груженая «Газель». Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на реке Белая в семи метрах от берега. Автомобиль ехал вдоль берега, но в какой-то момент ее задняя часть провалилась под лед. К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал, водителю удалось благополучно выбраться из «Газели».



МЧС настоятельно порекомендовала водителям соблюдать правила дорожного движения и не выезжать на лед на оборудованных переправах.

– Берегите свои здоровье и жизнь! – призвало чрезвычайное ведомство.

Ранее сообщалось о том, что в Бирске загорелась квартира: пострадали 3 человека, в том числе младенец.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск Бирский район происшествия Белая
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