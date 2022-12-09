10:59, 09 дек 2022

На улице Ушакова произошел пожар в бытовом помещении металлического ангара размером 20х5 метров.



Сегодня, 9 декабря, утром в Уфе в кабине автомобиля нашли тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на улице Ушакова произошел пожар в бытовом помещении металлического ангара размером 20х5 метров. Также частично поврежден кузов грузового автомобиля. Пожар потушен на площади 15 квадратных метров.







В ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в селе Булгаково Уфимского района накануне вечером сгорел строительный вагончик. Пожар произошел на улице Габдрахмана Кадырова.

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Фото: МЧС по РБ