В Уфе в кабине автомобиля нашли тело мужчины
10:59, 09 дек 2022
На улице Ушакова произошел пожар в бытовом помещении металлического ангара размером 20х5 метров.
Сегодня, 9 декабря, утром в Уфе в кабине автомобиля нашли тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, на улице Ушакова произошел пожар в бытовом помещении металлического ангара размером 20х5 метров. Также частично поврежден кузов грузового автомобиля. Пожар потушен на площади 15 квадратных метров.
В ходе тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в селе Булгаково Уфимского района накануне вечером сгорел строительный вагончик. Пожар произошел на улице Габдрахмана Кадырова.
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