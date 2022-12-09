В Чекмагушевском районе Башкирии лихач на иномарке устроил ДТП: в больницу попали 5-летняя девочка и ее отец
11:12, 09 дек 2022
Авария с пострадавшими произошла сегодня утром, 9 декабря. Инцидент случился в Чекмагушевском районе. Об этом сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
35-летний уфимец на «Шкоде Рапид» на перекрестке не уступил дорогу «десятке», в итоге автомобили столкнулись. На место сразу вызвали скорую.
Медицинская помощь потребовалась 32-летнему водителю отечественного авто и его пятилетней дочери.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее четыре человека погибло и еще пять пострадало в ДТП в Чекмагушевском районе поздним вечером 5 ноября, сообщает ГИБДД Башкирии.
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Источник:
www.proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
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