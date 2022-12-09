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В Башкирии при пожаре в бане погиб 55-летний житель Туймазов

В Башкирии при пожаре в бане погиб 55-летний житель Туймазов

23:25, 09 дек 2022

9 декабря, в башкирском городе Туймазы в пожаре погиб человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась на улице Поселковой. На место происшествия направились специалисты экстренных служб. По прибытии были обнаружены полыхающие сарай и баня, которые находились под общей кровлей.



Пожар удалось ликвидировать. К сожалению, во время его тушения было обнаружен трупп 55-летнего мужчины.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазах электросварщик погиб после драки с мастером цеха.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазы Туймазинский район происшествия пожар смерть
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