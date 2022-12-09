В Башкирии при пожаре в бане погиб 55-летний житель Туймазов

23:25, 09 дек 2022

9 декабря, в башкирском городе Туймазы в пожаре погиб человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Трагедия случилась на улице Поселковой. На место происшествия направились специалисты экстренных служб. По прибытии были обнаружены полыхающие сарай и баня, которые находились под общей кровлей.







Пожар удалось ликвидировать. К сожалению, во время его тушения было обнаружен трупп 55-летнего мужчины.



Причины и обстоятельства случившегося устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазах электросварщик погиб после драки с мастером цеха.

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Фото: МЧС по РБ