В Башкирии при пожаре в бане погиб 55-летний житель Туймазов
23:25, 09 дек 2022
9 декабря, в башкирском городе Туймазы в пожаре погиб человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.
Трагедия случилась на улице Поселковой. На место происшествия направились специалисты экстренных служб. По прибытии были обнаружены полыхающие сарай и баня, которые находились под общей кровлей.
Пожар удалось ликвидировать. К сожалению, во время его тушения было обнаружен трупп 55-летнего мужчины.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Ранее сообщалось о том, что в Туймазах электросварщик погиб после драки с мастером цеха.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
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