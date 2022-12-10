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В Мишкинском районе Башкирии за кражу разыскивается 40-летний мужчина

В Мишкинском районе Башкирии за кражу разыскивается 40-летний мужчина

00:08, 10 дек 2022

В Башкирии за совершение кражи разыскивается 40-летний Булат Валиахметов из Мишкинского района, сообщает МВД республики.

Отмечается, что мужчине грозит уголовное наказание по статье 158 УК РФ.



Всех, кто мог видеть подозреваемого, просят связаться с полицией по номеру дежурной части региона +7 (347) 279-39-02 или муниципалитета 8 (34749) 2-17-59, либо позвонить в отдел уголовного розыска района 8-986-96-60-510.

Ранее сообщалось о том, что В Мишкинском районе Башкирии пьяный водитель Рено Логан опрокинулся в кювет. В результате аварии водитель с травмами госпитализирован. Его освидетельствование показало наличие 1.345 мл алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Мишкинский район розыск кража
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