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В Нуримановском районе Башкирии спасатели помогли собаке, провалившейся в 5-метровый колодец

В Нуримановском районе Башкирии спасатели помогли собаке, провалившейся в 5-метровый колодец

13:34, 10 дек 2022

В селе Павловка Нуримановского района в дренажный колодец глубиной пять метров упала собака 9 декабря. Об этом сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.



Спасатели госкомитета помогли животному выбраться на поверхность. К счастью, собака не пострадала, которая была передана хозяйке, уже отчаявшейся найти своего питомца.

«Сорвалась с цепи и убежала моя любимая собака. Самостоятельные поиски в течение 2 часов не увенчались успехом. И вдруг, телефонный звонок и сообщают, что в районе спортзала спасатели достали из колодца собаку. Я бегом туда, и мне на встречу бежит мой пёс. Счастью не было предела. Выражаю благодарность тому человеку, который сообщил спасателям и непосредственно самим спасателям!», — поблагодарила женщина причастных к спасению ее любимого пса.


Ранее сообщалось о том, что В Нуримановском районе Башкирии открыли врачебную амбулаторию. На проведение капитального ремонта амбулатории выделено более 11 млн руб. Кроме средств из федерального бюджета вложены собственные средства Нуримановской районной больницы — 1 млн рублей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район Павловка спасение
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