В Белебеевском районе Башкирии в ДТП погиб 84-летний водитель

16:49, 10 дек 2022

В Башкирии в ДТП погиб 84-летний водитель. Авария произошла сегодня во втором часу дня на 17 км автодороги Белебей-Тузлукуш в Белебеевском районе.



По предварительной информации, 84-летний пожилой мужчина за рулем «Skoda Fabia» съехал с дороги и опрокинулся.







«В результате происшествия водитель от полученных травм скончался до приезда скорой помощи, его супруга с различными травмами госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются», — сообщили в ГИБДД по РБ.



Ранее сообщалось о том, что в Белебее женщина за рулем «Гранты» пролетела на красный и врезалась в ВАЗ.

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Фото: ГИБДД по РБ